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Украина обратилась к РФ с просьбой
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Украина обратилась к РФ с требованием 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Украины направил России ноту с требованием допустить украинских врачей к режиссеру Олегу Сенцову.
«Только что отправили России очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней.
По словам Максименко, «лучшие диетологи Москвы» разработали для Сенцова диету для вывода из голодовки.
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