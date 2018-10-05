Украина обратилась к РФ с просьбой

Украина обратилась к РФ с требованием

«Только что отправили России очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

По словам Максименко, «лучшие диетологи Москвы» разработали для Сенцова диету для вывода из голодовки.