Израиль «ответит» России в Грузии

Haqqin (Азербайджан): Израиль может ответить России в Грузии

Haqqin. Вместо поиска компромиссных решений он призывает Израиль к поставкам в Чем Израиль может «ответить» на поставку Россией Сирию систем С-300, задается вопросом автор азербайджанского издания. Вместо поиска компромиссных решений он призывает Израиль к поставкам в Грузию беспилотников. Однако сам же утверждает, что первая партия израильских БПЛА была конфискована у Тбилиси в ходе операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Неужели никто не учит уроки истории?

Как отмечают израильские источники, ответом Израиля на передачу Россией противовоздушных систем С-300 Сирии может стать решение о приостановке моратория и продаже Тбилиси и Киеву современных беспилотных летательных аппаратов.

Мораторий на поставку беспилотников Израиль ввел в 2014 году, когда Москва и Тель-Авив подписали договор, в силу которого РФ прекращала поставки Дамаску С-300, а Израиль, в свою очередь, обязывался не поставлять Грузии и Украине современные беспилотники. Однако после того, как в Сирии был сбит российский Ил-20, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что С-300 был готов к отправке в Сирию еще в 2013 году, сирийские военные уже прошли обучение и были готовы начать его эксплуатацию, но по просьбе израильской стороны Москва воздержалась от его отправки. Теперь же, по словам Шойгу, ситуация изменилась и РФ начала поставки С-300 в Сирию. В свою очередь Минобороны Израиля сделало заявление о том, что израильская армия в таком случае продолжит обеспечение соответствующих политических целей: не допускать усиления проиранскиех сил в Сирии и не позволять Ирану вооружать «Хезболлу»

И хотя конкретно о передаче Сирии С-300 заявлений не было, понятно, что российско-израильское соглашение 2014 года Москва нарушила, а значит Тель-Авив считает себя вправе делать ответный ход.

Между тем Израиль — вторая в мире страна по производству беспилотных летательных аппаратов, а по их экспорту и вовсе на первом месте. Многие страны хотели бы их приобрести, а Грузии, как считают ее военные эксперты, БПЛА вообще «жизненно необходимы». И теперь у Тбилиси появилась реальная возможность заполучить израильские военные дроны.

Военный эксперт, бывший генерал грузинской армии Амиран Салуквадзе считает весьма вероятным, что Грузия все же получит от Израиля современные высокотехнологичные вооружение и технику, хотя

«уверенно говорить о том, что в ответ на действия России Израиль продаст нам беспилотники, сейчас преждевременно».

«Еще до инцидента с российским самолетом и решения России продать Сирии С-300 в Тбилиси приезжал министр обороны Израиля, который подписал с нашим министром обороны меморандум о сотрудничестве», — отметил Салуквадзе.

Однако, по мнению бывшего генерала, Грузии надо сотрудничать с Израилем без всякого ажиотажа.

«Одно дело, когда это делается спокойно, и второе, когда в вызывающей форме, поскольку Москва довольно болезненно воспринимает поставки вооружения в Грузию и Украину. Мы не должны вмешиваться в спор Израиля и России, они сами разберутся», — подчеркнул Салуквадзе, добавив, что Грузии, безусловно, нужны высокие технологии, «хотя надо ориентироваться не на закупку, а на производство своих подобных летательных аппаратов. Надо налаживать сотрудничество в этом направлении. В Израиле следует покупать только то, что мы не в силах производить у себя».

В то же время российский эксперт Дмитрий Дрозденко убежден, что России вообще-то безразлично, какие виды вооружения Израиль поставит Грузии.

«Если коротко объяснить решение Москвы, то отныне в Сирии будет закрытое небо. Открытым оно останется только для двоих — для нас и для сирийцев. Остальным будут его открывать, если они попросят у нас разрешения на пролет. Фактически С-300, установленный в районе Дамаска, накрывает порядка 40% территории Израиля, немного не дотягивая до Тель-Авива, а в районе Голанских высот — практически всю страну. И это не может не вызывать у израильтян беспокойства», — подчеркнул он.

Комментируя для «Хаккина» ситуацию, грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая отметил, что первые беспилотные самолеты «Гермес» Грузия получила в 2006-2007-м именно из Израиля, но после войны 2008 года военное сотрудничество между ними прекратилось.