В устройствах Apple нашли китайские чипы-шпионы

СМИ: спецслужбы США нашли китайские чипы-шпионы в оборудовании Apple

Китай поставляет в США около 90% компьютеров и 75% мобильных телефонов. По данным Bloomberg, к внедрению «жучков» в технику может быть причастна компания SuperMicro. Издание добавляет, что чипы были вставлены и в гаджеты Amazon

Вице-президент США Майк Пенс считает, что российские «попытки вмешательства» в дела страны меркнут по сравнению с тем, что делает Китай. По его словам, Пекин мобилизовал «скрытых агентов влияния» и использует пропаганду, чтобы изменить восприятие американцами политики КНР.

Как утверждает Пенс, сейчас китайские хакеры готовятся оказать серьезное влияние на промежуточные выборы в конгресс и президентскую избирательную кампанию, потому что им не нравится политика Дональда Трампа

Ранее Bloomberg сообщил, что разведслужбы США нашли в компьютерах и мобильных телефонах Apple шпионское оборудование, предположительно установленное в Китае. Агентство добавляет, что чипы были вставлены и в гаджеты компании Amazon.

Статья вышла под заголовком «Большой взлом: как Китай использовал крошечный чип для проникновения в Amazon и Apple ». Издание ссылается на десятки интервью с источниками в американских спецслужбах и корпорациях, которые предпочли остаться не названными в связи с секретностью части информации. Как утверждается, атака затронула почти 30 крупных компаний в США.

В 2015 году Amazon начал закрытую оценку Elemental Technologies (стартап специализировался на оптимизации обработки видео) с перспективой покупки и поглощения бизнеса. Продукты компании использовались для онлайн-трансляции Олимпийских игр, коммуникаций с МКС и передачи видео с американских дронов ЦРУ

В процессе проверки Amazon зафиксировал странное поведение основного продукта Elemental Technologies — видеосерверов для работы с видео. В итоге на материнских платах большого числа серверов обнаружили элементы, не предусмотренные чертежами. Выяснилось, что серверы для ET собирала другая американская компания — SuperMicro Computer, закупающая комплектующие у китайских поставщиков.

Микрочип размером с обломок стержня для механического карандаша позволял перехватывать почти любую информацию, проходящую через системы, к которой был подключен зараженный сервер. Среди прочего, устройства использовались компанией Apple — в материале Bloomberg говорится, что производитель iPhone на тот момент была крупным клиентом Super Micro. Агентство со ссылкой на источники в Apple утверждает, что компания также нашла китайские чипы летом 2015 года и вскоре отказалась от сотрудничества с Super Micro.

Как утверждается, Amazon сообщил об открытии спецслужбам США, которые выяснили, что к установке чипов-шпионов на китайских фабриках причастно подразделение Народно-освободительной армии Китая, специализирующееся на кибератаках с использованием оборудования.

Компании Apple, Amazon и SuperMicro утверждают, что публикация Bloomberg не соответствует действительности: агентство опубликовало официальные ответы трех компаний. В Пекине ограничились пространным заявлением о том, что считают безопасность цепочек поставок оборудования общей заботой.

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«Оба фактора имели значение. Фактор политический — попытка перевести стрелки с России на Китай с точки зрения вмешательства в политические процессы в США. Мы знаем, что сейчас избирательная кампания, промежуточные выборы в конгресс выходят на финальную стадию. В этом смысле администрация всячески стремится дистанцироваться, с одной стороны, от России, с другой стороны, поменять проблематику дискуссии. Во-вторых, конечно, это торговая война: раз уж объявлена война, хоть и торговая, значит, есть противник, есть враг. Значит, у врага должно быть соответствующее вражеское лицо. Вот его и пытаются сформировать таким образом».