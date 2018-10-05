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Запад нашел повод для новых санкций против России
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Запад нашел повод для новых санкций против России 

Ридус 15 минут назад
Фото: © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus
Обвинения США, Великобритании и Нидерландов в адрес российской военной разведки могут обернутся новой волной санкций против России. Заявления глав государств и министров иностранных дел стран Запада о кибератаках появлялись 4 октября одно за другим и явно были скоординированы.
«Конфликт сразу же вышел на межгосударственный уровень. НАТО и ЕС, комментируя «акт агрессии со стороны Москвы», пообещали усилить свои возможности в сфере киберобороны. Британские власти обвинили Москву в атаке на МИД страны и анонсировали новые санкции. А США выдвинули новые обвинения в кибервзломах против семерых «хакеров из России» — в том числе и всей «гаагской четверки»», — пишет «Коммерсант».
Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс обвинил семерых офицеров российской армии в хакерских взломах, причем ФБР сообщило их имена: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Дмитрий Бадин, Артем Малышев и Иван Ермаков. Первые четверо теперь известны как «гаагская четверка», поскольку еще весной 2018 года голландская разведка MIVD выслала их из Нидерландов по подозрению в кибератаке на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Там проводилось исследование яда, которым фигурирует в «деле Срипалей».
Кроме того, россиян подозревают в попытке получить доступ к информации о гибели малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году, подорвать работу Всемирного антидопингового агентства, транспортных систем Украины, МИД Великобритании, британскую Лабораторию оборонной науки и техники. Припомнили и взлом серверов Демократической партии США. Страны Запада дали понять, что уже разрабатывают меры для наказания России.
«Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции должны быть применены. Российское правительство должно знать, что если оно будет пренебрегать нормами международного права, то будут последствия», — сказал в эфире телеканала Sky News глава МИД Великобритании Джереми Хант. «Не обязательно речь должна идти об ответе „удар за удар“ в киберсфере. Но у нас есть широкой набор инструментов», — поддержал Лондон глава Минобороны США Джеймс Мэттис.
Как сообщал «Ридус», последний раз санкции против России ужесточались в сентябре, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о включении 33 физических и юридических лиц из РФ в ограничительный список американского Минфина. Затем Министерство торговли США ввело ограничения в отношении еще 12 российских компаний.
Напомним, США и Евросоюз начали вести санкционную политику в отношении России после воссоединения с ней Крымского полуострова в 2014 году. Санкционные списки время от времени пополняются новыми именами и компаниями.
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