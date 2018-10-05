Запад нашел повод для новых санкций против России

Великобритании и Обвинения США Нидерландов в адрес российской военной разведки могут обернутся новой волной санкций против России . Заявления глав государств и министров иностранных дел стран Запада о кибератаках появлялись 4 октября одно за другим и явно были скоординированы.

«Конфликт сразу же вышел на межгосударственный уровень. НАТО и ЕС, комментируя «акт агрессии со стороны Москвы», пообещали усилить свои возможности в сфере киберобороны. Британские власти обвинили Москву в атаке на МИД страны и анонсировали новые санкции. А США выдвинули новые обвинения в кибервзломах против семерых «хакеров из России» — в том числе и всей «гаагской четверки»», — пишет «Коммерсант».

Кроме того, россиян подозревают в попытке получить доступ к информации о гибели малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году, подорвать работу Всемирного антидопингового агентства , транспортных систем Украины, МИД Великобритании, британскую Лабораторию оборонной науки и техники. Припомнили и взлом серверов Демократической партии США . Страны Запада дали понять, что уже разрабатывают меры для наказания России.

«Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции должны быть применены. Российское правительство должно знать, что если оно будет пренебрегать нормами международного права, то будут последствия», — сказал в эфире телеканала Sky News глава МИД Великобритании Джереми Хант. «Не обязательно речь должна идти об ответе „удар за удар“ в киберсфере. Но у нас есть широкой набор инструментов», — поддержал Лондон глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

Как сообщал «Ридус», последний раз санкции против России ужесточались в сентябре, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о включении 33 физических и юридических лиц из РФ в ограничительный список американского Минфина . Затем Министерство торговли США ввело ограничения в отношении еще 12 российских компаний.

Напомним, США и Евросоюз начали вести санкционную политику в отношении России после воссоединения с ней Крымского полуострова в 2014 году. Санкционные списки время от времени пополняются новыми именами и компаниями.