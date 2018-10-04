Рябков ответил на новые обвинения США

"С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО. Западную публику вновь пугают "русскими хакерами", на сей раз приписав им "взломы" компьютерных сетей чуть ли не по всему миру", — говорится в комментарии Рябкова, обнародованном МИД РФ.

По его словам, американское руководство "изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про "российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года"".

"Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну. В России к подобным методам США привыкли, но целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене — опасный путь. Об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию", — добавил Рябков.