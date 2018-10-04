Запад готов продолжать инфоатаки на Россию

Запад подтвердил готовность продолжать инфоатаки на Россию, считает Косачев

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

"Очерчены контуры дальнейших информационно-пропагандистских атак на Россию, которые будут и далее вертеться вокруг некоего набора "раскрученных" в информпространстве "тегов", вроде "химическое оружие — кибератаки — ГРУ", — написал Косачев в Facebook.

Он отметил, что Запад намерен создать у аудитории прочную ассоциацию РФ с негуманным оружием и с непрекращающимся тайным вмешательством в дела западных демократий. "А в конечном счёте — делигитимизировать саму Россию, против которой, "нелегитимной", любые нелегитимные средства и методы в равной степени допустимы и хороши", — добавил сенатор.

Кроме того, Косачев написал, что в качестве ключевой темы обвинений выбраны именно хакерские и иные кибератаки, причастность к которым доказать невозможно, соответственно, обвинить возможно кого угодно.

"Почему опять фигурирует ГРУ, читается не менее легко: из этой аббревиатуры делают современный аналог "КГБ", которой пугали людей на Западе во времена холодной войны. Сегодня опять понадобились свои "ужастики". А потому, уверен, про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного в ближайшее время", — подчеркнул сенатор.

После заявлений Минобороны Нидерландов страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг ЕС , в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета , ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.