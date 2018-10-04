Россия исключила попытки вмешательства в дела США

МИД России исключил возможность вмешательства в дела США

«Мы видели комментарии о том, что для улучшения отношений с США России необходимо воздерживаться от вмешательства в предвыборные процессы в США и сделать что-то для нормализации обстановки в Донбассе. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться. Исключаем для себя любую перспективу вмешательства во внутренние процессы в США и в любой другой стране», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал мракобесием заявления о «вмешательстве» России в дела США.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.