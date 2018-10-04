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Россия исключила попытки вмешательства в дела США
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МИД России исключил возможность вмешательства в дела США 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает любую возможность вмешательства во внутренние дела США.
«Мы видели комментарии о том, что для улучшения отношений с США России необходимо воздерживаться от вмешательства в предвыборные процессы в США и сделать что-то для нормализации обстановки в Донбассе. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться. Исключаем для себя любую перспективу вмешательства во внутренние процессы в США и в любой другой стране», — цитирует Рябкова ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал мракобесием заявления о «вмешательстве» России в дела США.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.
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