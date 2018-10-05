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Путин встретился с Моди в Нью-Дели
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Путин встретился с премьер-министром Индии в Нью-Дели 

РИА Новости + ещё 31 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели, встреча проходит в Хайдарабадском дворце.
Здание, построенное в 1916 году по решению британских колониальных властей для представительства одного из индийских княжеств Хайдарабада, сейчас принадлежит правительству Индии. Тут традиционно проводятся официальные протокольные мероприятия и переговоры. Дворец также предназначен для размещения высоких иностранных делегаций.
Перед началом беседы в узком составе лидеры двух стран сделали совместную фотографию. Затем их общение продолжилось в закрытом для прессы режиме.
Позже переговоры продолжатся уже в расширенном формате, а затем в формате рабочего завтрака с участием министров и представителей бизнеса. Покидая дворец, глава российского государства оставит памятную запись в книге почетных гостей.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров будет затронута проблематика развития двусторонних отношений по различным направлениям — торгово-экономическим, культурным, гуманитарным, а также ключевые региональные и глобальные вопросы, в том числе вопросы взаимодействия в БРИКС, ШОС, Группе двадцати, ООН.
Во время беседы в узком составе, в частности, планируется обсудить сотрудничество в военно-технической сфере, совместные мероприятия по линии Вооруженных сил двух стран.
По итогам визита президент России и премьер-министр Индии примут совместное заявление, а также будет подписан пакет из порядка 20 документов. Часть из них подпишут в присутствии лидеров двух стран, часть будет подписана на полях визита. При этом самым ожидаемым итогом станет подписание контракта на поставку Индии комплексов С-400 "Триумф" в составе пяти полков на сумму свыше 5 миллиардов долларов.
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