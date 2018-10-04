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Киев озвучил позицию по обмену пленными с ДНР
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Киев не заинтересован в обмене пленными с ДНР 

ТК «Звезда» + ещё 6 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
В Верховной раде Украины подтвердили, что военный конфликт на Донбассе устраивает Киев.
Киев не намерен обмениваться пленными с Донецкой народной республикой, несмотря на их готовность к осуществлению обмена, рассказала «Известиям» уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, в Минск на переговоры Киев отправляет каких-то экспертов и временно назначенных лиц без какого-либо права принимать совместные с Донбассом решения. В связи с чем в ДНР уверены, что украинская сторона не заинтересована в решении вопроса.
«Киев использует этот вопрос для своей пиар-программы, то ли перед Новым годом, то ли перед выборами. Даже Леонид Кучма (полпред Украины в контактной группе) как-то сказал, что до выборов обмена ждать не стоит», — сказала омбудсмен.
Морозова напомнила, что Киев заявил в прошлом году, что готов провести второй этап передачи пленных, однако до сих пор никаких конкретных шагов по данному вопросу не предпринял. А также в отношении бывших пленных на Украине до сих пор не прекращают уголовные дела, в связи с чем они задерживаются на подконтрольных Киеву территорий.
Кроме того, Рада поддержала президентский проект о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года. При этом в нем говорится, что особый статус этой территории вступит в силу только после получения полного контроля Киевом над территорией Донбасса.
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