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«Бутину безосновательно лишили свободы в США»
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Бутину безосновательно лишили свободы в США, заявили в МИД 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Арестованная в США россиянка Мария Бутина безосновательно лишена свободы и фактически является политической заключенной, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуацию с Бутиной мы держим на особом контроле. Напомню, что она была арестована в США по сфабрикованному обвинению. Она безосновательно лишена свободы уже 2,5 месяца и фактически является политической заключенной", — заявила Захарова.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ее адвокат заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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