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«Там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей»
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Шойгу рассказал о том, как он предпочитает отдыхать 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался в любви к Сибири, где он может ловить рыбу и охотиться.
Президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу признался, что он не заинтересован в отпуске на пляже, а предпочитает охотиться, ловить рыбу и лепить пельмени.
Об этом он рассказал в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».
Министр поделился, что стремится в сибирскую тайгу в поисках свободы. Свободы от телефона и телевизора, городского шума и общения, в том числе с журналистами.
«В тайге все иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей», — добавил Шойгу.
Сергей Шойгу отметил, что любит Сибирь и каждый отдых там становится для него приключением. По словам министра, он ночевал в охотничьей избушке и под деревом.
«Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места, туда, где я могу спокойно пить воду из реки и знать, что выше по течению никто в ней, так сказать, руки не помыл», — добавил президент РГО.
Шойгу рассказал, что путешественников в Сибирь должна притягивать не мода. Он признался, что был поражен медведем, который «бежит по перекату сибирской реки, а над ним в мелких брызгах дрожит радуга».
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