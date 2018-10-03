Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи

"Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей", — сказал Путин, отметив, что затем жезл был возвращён.

Президент также рассказал Курцу биографические факты о первом владельце жезла — Александре II.

"Удивительная и трагическая судьба императора: он освободил крестьян от крепостничества, но был убит террористами", — сказал Путин.

Пиотровский добавил, что мундир Александра II, в котором он был в момент смерти, хранится в Эрмитаже.

Золотой жезл, символический знак отличия фельдмаршалов и маршалов, инкрустирован бриллиантами, сапфирами и эмалями. Он изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II. После гибели Александра II жезл пролежал 15 лет и затем был передан генерал-адьютанту Гурко, произведённому в фельдмаршалы 6 декабря 1894 году, за заслуги в Турецкой войне.

Далее в 1910 году в чин фельдмаршала был возведён король Черногории Николай Негош, ему и был передан жезл в связи с провозглашением княжества Черногория королевством. Однако после Первой Мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе.

Только в 2004 году жезл вернулся на родину: он был выкуплен на аукционе Christie"s.