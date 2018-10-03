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Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл
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Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи 

РИА Новости + ещё 10 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Государственного Эрмитажа.
Жезл, помещённый в стеклянный короб, принимал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Церемония передачи проходила в Фельдмаршальском зале музея, где можно наблюдать портреты шести русских фельдмаршалов: Петра Румянцева, Григория Потёмкина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Ивана Дибича, Ивана Паскевича.
На церемонии также присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, прибывший в Россию с визитом.
"Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей", — сказал Путин, отметив, что затем жезл был возвращён.
Президент также рассказал Курцу биографические факты о первом владельце жезла — Александре II.
"Удивительная и трагическая судьба императора: он освободил крестьян от крепостничества, но был убит террористами", — сказал Путин.
Пиотровский добавил, что мундир Александра II, в котором он был в момент смерти, хранится в Эрмитаже.
Золотой жезл, символический знак отличия фельдмаршалов и маршалов, инкрустирован бриллиантами, сапфирами и эмалями. Он изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II. После гибели Александра II жезл пролежал 15 лет и затем был передан генерал-адьютанту Гурко, произведённому в фельдмаршалы 6 декабря 1894 году, за заслуги в Турецкой войне.
Далее в 1910 году в чин фельдмаршала был возведён король Черногории Николай Негош, ему и был передан жезл в связи с провозглашением княжества Черногория королевством. Однако после Первой Мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе.
Только в 2004 году жезл вернулся на родину: он был выкуплен на аукционе Christie"s.
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