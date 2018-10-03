Путин уволил губернатора Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин назначил Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Кремля.
Прежний руководитель Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко написал заявление об отставке по собственному желанию. Президент отставку Полтавченко принял.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и полномочным представителем президента в СЗФО Александром Бегловым.
Путин предложил Беглову возглавить Санкт-Петербург, а Георгию Полтавченко стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.
«Владимир Путин только что провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — цитирует Пескова ТАСС.