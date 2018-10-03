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Названы условия для улучшения отношений США с Россией
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Хантсман назвал условия США для улучшения отношений с Россией 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с РФ, но для этого есть ряд условий, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.
"Президент моей страны предельно ясно дал понять, что настроен на улучшение двусторонних отношений и прилагает усилия для достижения этой цели", — заявил Хантсман в обращении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.
"Улучшение этих отношений сопровождается определенными ожиданиями. И мы очень и очень четко говорим о том, что должно быть сделано. Невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в этом году. Урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине", — отметил он.
По словам Хантсмана, Вашингтону и Москве в ближайшие месяцы важно выстроить атмосферу доверия. "Выстраивать доверие так, чтобы мы могли сесть вместе за стол переговоров", — сказал он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке страны, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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