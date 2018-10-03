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Уволенный с 23 окладами чиновник взялся за коррупционеров
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Уволенный с 23 окладами чиновник взялся за коррупционеров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ruspekh.ru
Заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов вошел в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Гусев. Документ опубликован на официальном портале областного правительства.
Комиссию возглавил сам Александр Гусев, а Юрий Агибалов назначен его заместителем. Должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Агибалов освободит 8 октября.
«В состав нового правительства Воронежской области он не войдет», — рассказала ранее представитель пресс-службы правительства Воронежской области.
Ранее стало известно, что Гусев 15 сентября выплатил Агибалову 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Через два дня после этого глава региона снова назначил его вице-губернатором. Гусев пояснил, что все выплаты чиновнику были начисленыв соответствии с законом. В краткосрочных кадровых перестановках воронежский губернатор ничего удивительного не увидел. По его словам, Агибалова переназначили врио замгубернатора на время формирования нового правительства.
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