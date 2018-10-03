Уволенный с 23 окладами чиновник взялся за коррупционеров

Комиссию возглавил сам Александр Гусев, а Юрий Агибалов назначен его заместителем. Должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Агибалов освободит 8 октября.

«В состав нового правительства Воронежской области он не войдет», — рассказала ранее представитель пресс-службы правительства Воронежской области.

Ранее стало известно, что Гусев 15 сентября выплатил Агибалову 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Через два дня после этого глава региона снова назначил его вице-губернатором. Гусев пояснил, что все выплаты чиновнику были начисленыв соответствии с законом. В краткосрочных кадровых перестановках воронежский губернатор ничего удивительного не увидел. По его словам, Агибалова переназначили врио замгубернатора на время формирования нового правительства.