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Путин назвал Скрипаля подонком
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Путин назвал Скрипаля подонком 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком. Слова главы государства привело РИА Новости.
«Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — сказал президент.
>> Отравленные Скрипали появились на публике
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. 5 сентября Лондон назвал обвиняемых в преступлении. По версии Британии, это два офицера ГРУ, работавшие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.
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