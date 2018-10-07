Путину исполнилось 66 лет

Владимиру Путину исполняется 66 лет

Свой день рождения, выпавший в этом году на выходной день, президент проведет в кругу родных, близких и друзей.

Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот день «президент проведет с родными, близкими и друзьями», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Как стало известно СМИ, на праздник к главе России прилетит бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони , чтобы лично поздравить Владимира Путина.

День рождения Владимира Путина нечасто выпадает на нерабочий день. Поэтому личный праздник для президента не становится поводом, чтобы отменять рабочие дела, связанные с управлением страной.

В прошлом году по меньшей мере 11 глав разных стран позвонили лидеру России, чтобы поздравить его с 65-летним юбилеем, а в Париже и Барселоне появились граффити с Путиным в честь его дня рождения.