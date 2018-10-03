Откуда взялись еще три выходных в мае

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году

Правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год. В новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней подряд, а в мае получат три дополнительных выходных.

Дмитрий Медведев. Правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год: россияне будут отдыхать 10 дней подряд в новогодние праздники, а также получат три дополнительных выходных в мае. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России

В документе, опубликованном пресс-службой правительства, отмечается, что в 2019 году несколько праздничных дней приходятся на выходные, поэтому они будут перенесены. Так, вместо субботы, 5 января, россиянам устроят день отдыха в четверг, 2 мая. С воскресенья, 6 января, выходной перенесен на пятницу, 3 мая, и с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Решение о переносе правительство объясняет необходимостью «рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней».

Соответственно, россияне отдохнут 10 дней в новогодние каникулы (с 30 декабря по 8 января), 23 и 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также Дня Победы запланированы выходные с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября).

Таким образом, в 2019 году у граждан России будет 26 официальных праздничных выходных.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал перенос выходных и праздничных дней в 2019 году разумным. По словам Вострецова, россияне привыкли отдыхать долго на новогодние и майские праздники.

«Другой вопрос, что, может быть, не совсем комфортно иногда бывает работодателям, но для этого есть всегда возможность работодателям и работникам договориться», — сказал Вострецов.

Отметим, что январские каникулы у взрослого населения России все время пытаются отнять. Так, в 2017 году партия КПРФ предложила законопроект, предлагающий заменить длинные новогодние праздники 10-дневным оплачиваемым отпуском. Авторы законопроекта подчеркивали, что к ним поступает много писем от граждан, которые в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере.

В новогоднюю неделю коммунисты предлагали оставить нерабочими три дня: 31 декабря, 1 января (как новогодние праздники); 7 января (Рождество Христово). Если 31 декабря будет нерабочим днем, то россияне смогут «спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время», отмечали авторы инициативы.

Однако профильный комитет Госдумы отклонил инициативу, так как в парламенте сочли, что длительный новогодний отдых является отличительной особенностью России.

Кроме того, коммунисты посчитали, что два дня в марте и ноябре, по их мнению «заслуживают быть нерабочими».

Депутаты предлагали сделать официальными выходными два праздника: День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта, а также 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

Эти изменения «обусловлены практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России», отмечали авторы инициативы.

К слову, в 2016 году депутаты фракции ЛДПР также предлагали признать 31 декабря официальным выходным, поскольку в этот день «эффективность труда россиян крайне низкая». Люди больше думают о подготовке к Новому году, а дела все равно переносят на более позднее время. Однако Госдума отклонила этот законопроект.

Поскольку в среднем каждый год россияне официально освобождаются от работы более, чем на 25 дней, считается, что в стране слишком много праздничных дней. Однако, согласно исследованию, проведенному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия занимает шестое место в рейтинге стран по количеству часов работы.

По данным исследования, россияне работают 1978 часов в год. Ее опережают такие страны, как Мексика (2246 часов в год), Коста-Рика (2230 часов), Южная Корея (2113 часов), Греция (2042 часа) и Чили (1988 часов). При этом ни в одной из вышеперечисленных стран нет таких длинных новогодних каникул, как в России.