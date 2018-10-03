Japan Times объяснила, почему Японии стоит поразмыслить над предложением Путина

Предложение президента России Владимира Путина заключить к концу этого года мирный договор между Японией Россией без каких-либо предварительных условий встретило в Японии несогласие или в лучшем случае скептицизм. Однако, как пишет Japan Times, данное предложение заслуживает серьёзного рассмотрения, но лишь с тем расчётом, что после заключения мирного договора группа Курильских островов будет возвращена Японии.

Неожиданное предложение президента России Владимира Путина заключить к концу этого года мирный договор между Японией и Россией без каких-либо предварительных условий в Токио встретили со скептицизмом. Однако, как пишет Japan Times, данное предложение заслуживает серьёзного рассмотрения, но лишь с тем расчётом, что после заключения мирного договора группа Курильских островов будет возвращена Японии.

Как продолжает автор статьи, существует несколько причин отнестись к предложению серьезно. Но Японии, в качестве варианта, необходимо включить в мирный договор положение, предусматривающее, что окончательный статус островов Кунашир и Итуруп должен быть определён на референдуме жителями через 50 или 100 лет.

На таких условиях нормализация отношений между Японией и Россией привела бы к улучшению экономических и политических отношений, поскольку никаких серьезных конфликтов национальных интересов, кроме вопроса Курил, между двумя странами нет. Это имело бы и политическое значение, поскольку сближение Японии и России могло бы сдержать дальнейшее углубление российско-китайского партнерства.

Также автор статьи не может согласиться с тем, что заключение мирного договора лишит Японию рычагов давления на переговорах о возвращении этих островов. Премьер-министр Синдзо Абэ изменил подход правительства к переговорам с традиционного настойчивого утверждения о правовом положении Японии на возвращение островов путем улучшения двусторонних отношений после заключения мирного договора. Данный шаг Абэ стал отражением реалистичного осознания японской стороной того, что его единственный рычаг давления — отказ от заключения мирного договора без возвращения островов — не позволил добиться изменения позиции СССР и России.

Кроме того, если благодаря заключению мирного договора отношения Японии с Россией стабилизируются, у Японии появится возможность более динамично участвовать в экономической деятельности на этих островах, что может означать более активный переезд японцев на эти острова и более благосклонное отношение к Японии нынешних жителей островов.

«Вполне возможно, что в этой новой обстановке в течение длительного периода времени, например, в течение 50 или 100 лет в будущем, изменится состав населения островов, что, в свою очередь, может повлиять на предпочтения жителей в отношении будущего островов», — пишет автор статьи.

По его мнению, если Абэ и Путин не смогут заключить мирный договор из-за противодействия внутри стран, Япония и Россия не оправдают надежд друг друга как две страны, неспособные совместно разработать проект будущего.