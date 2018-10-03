Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме

Песков прокомментировал инициативу о смягчении 282 статьи УК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что законопроект о частичной декриминализации так называемой статьи о репостах был инициативой президента России Владимира Путина

«Президент отреагировал на вопрос о декриминализации 282-ой статьи — так называемая статья о репостах. Это инициатива президента. Вы знаете, что именно он сказал, что всё должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма», — сказал Песков.

Он пояснил, что «закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчёт».

«Мы сталкивались с ситуациями, о которых, в частности, писатель Сергей Шаргунов рассказывал во время прошлой прямой линии. Именно он тогда обратился с предложением о пересмотре практики применения», — сказал Песков.

Он отметил, что применение показало несовершенство формулировки нормы закона и необходимость внесения корректив, что «и было сделано».

При этом Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о возможности амнистии осуждённых по декриминализованной статье 282, так как не обладает данной информации.

3 октября президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В июне Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова, призвал проанализировать правоприменительную практику по делам, которые касаются статей об экстремизме. По словам Путина, нужно определиться с самими понятиями: «не нужно доводить это до маразма и до абсурда».