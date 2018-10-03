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Названа дата выборов губернатора Петербурга
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ЦИК назвал дату выборов губернатора Петербурга 

РИА Новости + ещё 116 3 октября 2018
Фото: РИА Новости
Выборы губернатора Санкт-Петербурга после отставки Георгия Полтавченко должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года, причем плановые выборы главы города и так должны были пройти в следующем году, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
В среду Кремль сообщил, что президент принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Экс-губернатору предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
"Выборы в Санкт-Петербурге в этом случае состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года", — сказал Булаев, отвечая на вопрос, когда в Петербурге пройдут новые выборы.
Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября, в следующем году этот день выпадает на 8 сентября.
"И в Санкт-Петербурге плановые выборы должны были быть в следующем году, поэтому никаких неожиданностей в их подготовке нет и быть не может. Это выборы субъектовые, уверен, что у них в бюджете региона эти деньги будут заложены", — добавил собеседник агентства.
Всё, что находится в компетенции Центральной избирательной комиссии, идет штатно, сказал Булаев.
"Что касается санкт-петербургской избирательной системы, то она тоже готовится к этим выборам, как, впрочем, и к большим муниципальным выборам, которые пройдут во всем Санкт-Петербурге", — заявил замглавы ЦИК.
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