Названа дата выборов губернатора Петербурга

ЦИК назвал дату выборов губернатора Петербурга

В среду Кремль сообщил, что президент принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова . Экс-губернатору предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.

"Выборы в Санкт-Петербурге в этом случае состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года", — сказал Булаев, отвечая на вопрос, когда в Петербурге пройдут новые выборы.

Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября, в следующем году этот день выпадает на 8 сентября.

"И в Санкт-Петербурге плановые выборы должны были быть в следующем году, поэтому никаких неожиданностей в их подготовке нет и быть не может. Это выборы субъектовые, уверен, что у них в бюджете региона эти деньги будут заложены", — добавил собеседник агентства.

Всё, что находится в компетенции Центральной избирательной комиссии, идет штатно, сказал Булаев.