Путин создал в Кремле новое управление 

Глава государства поручил преобразовать Управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия — в Управление президента по приграничному сотрудничеству.
Сделано это, как следует из текста указа, "в целях совершенствования деятельности администрации президента". Документ опубликован на сайте Кремля.
Руководителю кремлевской администрации за месяц предстоит утвердить структуру и штатное расписание новой структуры.
Другим указом Владимир Путин назначил Олега Говоруна главой Управления по приграничному сотрудничеству. Ранее он возглавлял преобразованное управление.