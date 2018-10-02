Ещё
Захарова ответила на угрозы США нанести удар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России ответили на угрозы США нанести удар 

Рамблер 23 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала опасными высказывания постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о возможности сбивать российские ракеты.
«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ?», — передает ТАСС слова Захаровой.
>> США угрожают уничтожить российские ракеты
Захарова подчеркнула, что российские эксперты дадут развернутый ответ на угрозы постпреда США при НАТО.
Ранее остпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. По словам Хатчисон, в США предпочитают дипломатическое решение проблемы, но рассматривают и другие варианты, а окончательное решение примут, когда поймут, «на что способна Россия».
Комментарии374
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
Россия нашла способ повлиять на Украину138
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти84
Украину приготовили к скорой войне с Россией546
Путин уволил губернатора Санкт-Петербурга50
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение