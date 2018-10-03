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Кремль объяснил назначение Развожаева
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В Кремле объяснили назначение Развожаева в Хакасию 

RT на русском + ещё 97 3 октября 2018
Фото: РИА Новости
Михаил Развожаев, назначенный врио главы Хакасии, имеет глубокий опыт и хорошо понимает «проблематику Сибири», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, Развожаев имеет достаточно глубокий опыт. Во-вторых, Развожаев долго работал в регионе, он очень хорошо знает проблематику Сибири. Вот именно поэтому выбор остановился на нём», — указал он.
По его словам, назначение связано с тем, что в регионе в данный момент «фактически складывается месячный вакуум с руководством».
«И это всё в период, когда вход в зиму и так далее. И чтобы избежать таких последствий, которые могут быть вызваны этим вакуумом, как раз президент принял такое решение», — добавил Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии.
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