Кремль объяснил назначение Развожаева

В Кремле объяснили назначение Развожаева в Хакасию

«Во-первых, Развожаев имеет достаточно глубокий опыт. Во-вторых, Развожаев долго работал в регионе, он очень хорошо знает проблематику Сибири. Вот именно поэтому выбор остановился на нём», — указал он.

По его словам, назначение связано с тем, что в регионе в данный момент «фактически складывается месячный вакуум с руководством».

«И это всё в период, когда вход в зиму и так далее. И чтобы избежать таких последствий, которые могут быть вызваны этим вакуумом, как раз президент принял такое решение», — добавил Песков.