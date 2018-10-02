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Вучич обнадежил Путина по ситуации с НАТО
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Вучич заявил, что Сербия не желает быть частью НАТО 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Сербия не желает быть частью Североатлантического альянса и хочет ревниво сохранять свой военный нейтралитет. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич журналистам после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я сказал Путину, что у нас приличные отношения со всеми военными союзами, также и с НАТО, но у Сербии нет никакой инспирации, никакого стремления и никакого желания быть частью НАТО. Сербия хочет ревниво сохранять свой военный нейтралитет, именно поэтому мы работаем над усилением нашей армии, чтобы быть в состоянии отразить любые возможные нападения и агрессии на нашу страну", — заявил Вучич.
Сербский президент также заявил, что благодарен российскому лидеру за поддержку.
"Я благодарен президенту Путина за поддержку, которую он предоставляет и нашему народу, и нашей стране", — сказал он.
Согласно проведенному ранее опросу две трети граждан Сербии (62%) не простили НАТО за бомбардировки Югославии 1999 года. Сообщается, что 62% не приняли бы извинения НАТО, в то время как около трети опрошенных, в основном, молодежь, готовы забыть прошлое. Абсолютное большинство граждан страны (84%), как и ранее, выступают против вступления Сербии в НАТО, при этом наибольшее число противников альянса живет в Белграде. Более двух третей — 68% — не считают сотрудничество с НАТО в будущем полезным.
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