Вучич обнадежил Путина по ситуации с НАТО

Вучич заявил, что Сербия не желает быть частью НАТО

"Я сказал Путину, что у нас приличные отношения со всеми военными союзами, также и с НАТО, но у Сербии нет никакой инспирации, никакого стремления и никакого желания быть частью НАТО. Сербия хочет ревниво сохранять свой военный нейтралитет, именно поэтому мы работаем над усилением нашей армии, чтобы быть в состоянии отразить любые возможные нападения и агрессии на нашу страну", — заявил Вучич.

Сербский президент также заявил, что благодарен российскому лидеру за поддержку.

"Я благодарен президенту Путина за поддержку, которую он предоставляет и нашему народу, и нашей стране", — сказал он.

Согласно проведенному ранее опросу две трети граждан Сербии (62%) не простили НАТО за бомбардировки Югославии 1999 года. Сообщается, что 62% не приняли бы извинения НАТО, в то время как около трети опрошенных, в основном, молодежь, готовы забыть прошлое. Абсолютное большинство граждан страны (84%), как и ранее, выступают против вступления Сербии в НАТО, при этом наибольшее число противников альянса живет в Белграде. Более двух третей — 68% — не считают сотрудничество с НАТО в будущем полезным.