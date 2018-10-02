Губернатор попросил у Путина другой работы ради молодых

Губернатор попросил у Путина другой работы

Свое решение Королев объяснил необходимостью «давать дорогу молодым».

«Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно», — приводятся в сообщении слова губернатора.

Королев отметил, что постарается сделать все возможное для дальнейшего развития Липецкой области.