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С-300 вызывает беспокойство у США и Израиля
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С-300 вызывает беспокойство у США и Израиля 

News.ru 6 часов назад
Израиль и США опасаются появления зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» у сирийских военных. По мнению военного аналитика издания Strategic Culture Федерико Пиракцини, российское вооружение может неприятно удивить оба государства.
Израиль рассчитывает на истребители «невидимки» F-35 американского производства. Если ЗРК начнут сбивать самолёты, это изменит отношение к американской авиации, сообщает «ПолитЭксперт».
Ранее News.ru писал о том, что ЗРК С-300, которые Дамаск получит от Москвы, достаточно для ответа на угрозы Израиля в адрес Сирии. Таким образом глава сирийского МИД Валид Муаллем ответил на вопрос об израильских угрозах в связи с иранским присутствием на территории САР.
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