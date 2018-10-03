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Израиль не рад появлению в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300
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Израиль не рад появлению в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 

Авторадио + ещё 9 15 часов назад
Фото: ИноСМИ
Однако он не откажется от военных операций в соседней республике, — заверил израильский министр обороны. Москва направила Дамаску новые комплексы после гибели в Сирии самолета Ил-20 и его экипажа. Хотя воздушное судно сбила сирийская ракета, российское Минобороны винит в произошедшем израильскую авиацию. В Иерусалиме обвинения отвергают Госсекретарь США Майк Помпео сегодня предупредил, что поставка С-300 серьезно ухудшает обстановку в регионе. Она несет угрозу стабильности на Ближнем Востоке, — добавил он.
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