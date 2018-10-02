Захарова объяснила отказ Лондона помочь в деле Скрипалей

Захарова объяснила, почему Лондон отказался помочь России в деле Скрипалей

«Использован надуманный предлог, что выполнение этих запросов может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам Соединенного Королевства. Позиция официального Лондона, утвержденная, как отмечается, на самом высоком политическом уровне, лишь подтверждает явное желание властей этой страны скрыть правду», — цитирут пресс-служба МИДа Захарову.

По ее словам, британские власти стремятся не допустить объективного и транспарентного расследования инцидента со Скрипалями и установления истинных причин произошедшего в Солсбери.

«Намеренное игнорирование властями Великобритании неоднократно высказывавшейся российскими правоохранительными органами готовности к предметному взаимодействию и открытости к сотрудничеству в расследовании инцидента еще раз раскрывает провокационные антироссийские цели Лондона в пропагандистской раскрутке так называемого «дела Скрипалей», — отметила Захарова.

Дипломат указала на то, что британское правительство не предоставляет России никакой официальной информации о произошедшем, продолжает устраивать вбросы в СМИ и необоснованно обвинять Москву в причастности к этому делу.

«Правительство Великобритании использует «дело Скрипалей» для продолжения конфронтационной линии на наращивание давления на нашу страну, создание негативного фона и противодействие политике России на международной арене. Таковы с самого начала и были истинные цели британских политтехнологов», — заключила Захарова.

В конце сентября министерство внутренних дел Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по делу Скрипалей.

Посольство России ранее заявляло об отказе Лондона сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей — все запросы дипмиссии просто игнорировались британскими властями.