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«Канал декофликтинга России и Израиля остаётся»
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МИД: канал декофликтинга России и Израиля остаётся 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что канал деконфликтинга между Россией и Израилем остаётся, несмотря на трагедию с Ил-20.
«В последние годы действовал хороший контакт по деконфликтингу с Израилем. Он был нужен, востребован. К сожалению, случилось то, что случилось — трагедия с нашим сбитым самолетом. Но, тем не менее, этот канал остаётся», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Также он отметил, что Москва ожидает, что Израиль ещё раз рассмотрит предоставленную России информацию по инциденту с Ил-20 и сделает выводы.
17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.
Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.
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