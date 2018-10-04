МИД: канал декофликтинга России и Израиля остаётся

«В последние годы действовал хороший контакт по деконфликтингу с Израилем. Он был нужен, востребован. К сожалению, случилось то, что случилось — трагедия с нашим сбитым самолетом. Но, тем не менее, этот канал остаётся», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Также он отметил, что Москва ожидает, что Израиль ещё раз рассмотрит предоставленную России информацию по инциденту с Ил-20 и сделает выводы.

17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.