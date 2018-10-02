Чеченским депутатам простили крамолу на Кадырова

Пропавшие в Чечне бывшие депутаты местного парламента Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев вернулись домой. Как сообщает «Росбалт», политики находятся не в лучшем состоянии, но их родственники рады, что они живы.

«Они помятые, испуганные, но явно довольные тем, что все кончилось. Почти ни с кем не общаются. Они, вероятно, были на воспитательных каникулах, которые вполне могли стать и последними. Возможно, их простили на каких-то условиях», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Издание подчеркивает, что их фамилии исчезли из списка действующих депутатов. В конце июня на сайте регионального парламента появились два постановления. В документах говорилось, что полномочия Гаибова и Магомаева прекращены «на основании письменных заявлений о сложении депутатских полномочий».

Гаибова и Магомаева задержали летом 2018 года, официально о спецоперации объявлено не было. Как сообщал «Кавказ. Реалии», это было связано с задержанием бывшего командира местного ОМОНа Артура Ахмадова, его считали близким к Алу Алханову, являвшемуся президентом Чечни до февраля 2007 года. После того как президентом Чечни стал Кадыров, Ахмадов начал музыкальную карьеру и основал группу «Президент», творчество группы посвящено в основном первому президенту Чечни Ахмату Кадырову

Ахмадова и его окружение, куда входили депутаты, заподозрили в том, что они формировали команду, которая должна была помешать Кадырову прийти к власти. По данным издания Гибова и Магомаева подвергали пыткам и требовали рассказать о связях с Алхановым.