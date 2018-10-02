Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией и назвал украинцев «овцами»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, переживший в марте 2018 года отравление якобы нервно-паралитическим веществом «Новичок», не поверил в причастность России к попытке его убийства. Скрипаль является «наглым русским националистом», поддерживающим «аннексию» Крыма и действия Путина на Украине, написал журналист BBC Марк Урбан в книге «Дело Скрипаля».

Урбан пишет, что Скрипаль отказывается верить в причастность российского правительства к попытке его убийства. Кроме того, он, несмотря на продажу информации британской разведслужбе МИ-6, является «наглым русским националистом», пишет The Guardian.

Автор пишет также, что Скрипаль проводил много времени за просмотром передач «Первого канала» и поддерживал линию Кремля по множеству вопросов, «сидя в доме, купленном МИ-6».

Экс-полковник ГРУ отказывается верить и в то, что Россия причастна к военному конфликту на востоке Украины, констатировал бритснкий журналист.

«Дело Скрипаля» (The Skripal Files) — книга журналиста BBC Марка Урбана, основанная на интервью с Сергеем Скрипалем.