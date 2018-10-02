Ещё
Нарышкин назвал провокацией ситуацию со Скрипалями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуация со Скрипалями — это грубо сшитая провокация, заявил Нарышкин 

РИА Новости + ещё 18 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "дело Скрипалей" грубо сколоченной провокацией.
"Я так бы ответил на ваш вопрос: даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, это было сделано непрофессионально. Я могу еще раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация", — сказал Нарышкин в ходе презентации двухтомника "История Крыма" в Москве.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
Последние новости
Сербская армия готова к бою. Россию просят помочь с Косово Россия сорвала победу НАТО неявкой. Ждем новых санкций Министр обороны Великобритании: Кремль хакнул нашу победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг25
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии748
В России ответили на угрозы США нанести удар83
Отказ от доллара и другие события дня
Найдено новое фото «отравителя Скрипалей»48
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение