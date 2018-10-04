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МИД согласился на «дружеское соревнование» с США
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МИД РФ принял вызов по «дружескому соревнованию» с США вокруг выдачи виз 

ТАСС + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России в среду приняло вызов министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера устроить "дружеское соревнование" по выдаче виз. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства в Twitter.
"Старший советник посольства США в России предложил провести "дружеские соревнования" по числу выданных виз обеих стран, — напомнили в министерстве. — Принимаем этот вызов. Только предлагаем начать с соревнования по срокам ожидания визовых собеседований и оперативности рассмотрения соответствующих обращений наших граждан".
Накануне во Владивостоке Йодер сообщил журналистам, что в 2019 году посольство и генконсульства США могут выдать до 200 тыс. виз в России. В этой связи дипломат предложил консулам двух стран провести "дружеское соревнование", гарантируя, что американская сторона выдаст в два раза больше виз, чем российская.
В Москве неоднократно обращали внимание на сложности, с которыми сталкиваются россияне при подаче документов для получения визы в США. Как ранее заявил помощник госсекретаря США Карл Риш, срок рассмотрения заявлений граждан РФ не получится сократить до тех пор, пока Соединенные Штаты не восстановят количество сотрудников диппредставительства в России.
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