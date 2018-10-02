США предложили РФ «дружеское соревнование»

В посольстве США предложили России «соревнование» по числу выданных виз

Министр-советник по визовым вопросам посольства США Москве Майкл Йодер предложил провести РФ "дружеские соревнования" по числу выданных виз обеих стран и обещал превысить число выданных Россией документов в 2 раза.

Он сказал, что был удивлен тем, что месяц назад генеральный консул РФ в Хьюстоне сказал, что российская сторона недовольна тем, что американская сторона не выдает визы российским гражданам. В связи с этим Йодер предложил провести дружеские соревнования в 2019 году.

"Гарантируем, что в 2019 году американское посольство и консульство выдадут в 2 раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке американским гражданам", — сказал Йодер журналистам во Владивостоке.

Он отметил, что не важно, кто победит в соревновании, если больше туристов будут ездить в обе страны, то все выиграют.