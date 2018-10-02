Duvar (Турция): Израиль сработал на Россию

«Duvar». Недавняя атака Израиля на Сирию и уничтожение российского военного самолета во время этой атаки, ходы и цели США Турции , с которой они являются союзниками в Сирии, не дадут России покоя и повлекут за собой еще большее усиление российского военного присутствия в Сирии. Эти и другие подобные события постоянно создают новые возможности для России, считает колумнист турецкого

Такие события, как недавняя атака Израиля на Сирию и уничтожение российского военного самолета во время этой атаки, ходы и цели США и Турции, с которой они являются союзниками в Сирии, судя по всему, не дадут России покоя и повлекут за собой еще большее усиление российского военного присутствия в Сирии. Эти и другие подобные события постоянно создают новые возможности для России.

Потери, которые Россия несет с сентября 2015 года, когда она «официально» вошла в Сирию, постепенно увеличиваются. Несмотря на периодические заявления «миссия в Сирии в значительной степени выполнена, мы выводим некоторые вооружения / военнослужащих», Россия для большей верности должна остаться в Сирии до конца.

Россия, оказывающая полную поддержку Сирии в дипломатической сфере начиная с 2011 года прежде всего в Совете Безопасности ООН , к настоящему моменту понесла много потерь на поле боя на официальном и неофициальном уровне.

С одной стороны, в Сирии присутствует российская армия и подразделения специального назначения (спецназ), с другой — Россия ведет войну с помощью групп боевиков, с которыми она договорилась и действует в координации.

Самая заметная из этих групп — «Группа Вагнера». Утверждается, что численность этой группы в Сирии составляет около трех тысяч человек. По данным rusletter.com, заимствованным с сайта fontanka.ru , к настоящему времени «Группа Вагнера» понесла потери в Сирии на уровне 100-200 человек.

Российская армия, согласно официальным цифрам, потеряла 108 военнослужащих разного ранга, восемь самолетов и четыре вертолета. Большинство из этих потерь произошло в результате «вражеских атак».

К этим потерям следует добавить и падение перевозившего хор российской армии самолета Ту-154 над Черным морем. На борту самолета находилось 92 человека, среди которых наряду с участниками ансамбля были российские военнослужащие и другие уполномоченные лица.

Можно сказать, что Россия во время этих потерь, несмотря на ответственность соседних стран, не проявляла жесткой реакции и действовала терпеливо. Например, после того как Турция сбила российский самолет, и получил повреждения вертолет, направленный в регион сразу после этого для поиска обломков упавшего самолета и летчиков, Россия не заняла агрессивной позиции в отношении Турции. В дальнейшем в результате этой политики России удалось притянуть Турцию на свою сторону.

Может ли Россия проявить такое же терпение к Израилю, который, как она утверждает, «не соблюдал ранее заключенное соглашение и поэтому стал виновником падения ее самолета»?

События, произошедшие после уничтожения самолета, и сделанные заявления показывают, что в дальнейшем Россия приступит к более жесткой «обороне».

Министр обороны России Шойгу заявил, что в течение двух недель в Сирию будет доставлена система противовоздушной обороны С-300. Шойгу, употребив в своем заявлении выражение «поставка комплекса Сирии была приостановлена по просьбе Израиля», дал понять, что ранее к Израилю относились снисходительно, но этого больше не будет.

Судя по заявлениям российского министерства обороны , спусковой крючок будет в руках у сирийцев. Шойгу отмечает, что система обладает дальностью 250 километров. Если система ПВО будет размещена в Дамаске или южнее, то, как только израильские самолеты поднимутся в воздух, они сразу же попадут в этот диапазон. Это была совершенно нежелательная для Израиля ситуация, и, поскольку Россия не нарушала просьбу Израиля не предоставлять систему Сирии, израильские самолеты могли обстреливать объекты на территории Сирии через ливанское воздушное пространство или Средиземное море.

Передача системы может дать Сирии большое преимущество с военной точки зрения. Впредь Израиль, судя по всему, будет вынужден быть более осторожным при совершении авиаатак на Сирию на тех или иных основаниях.

С другой стороны, Сирия будет использовать эту систему не только против Израиля, но и против возможных атак со стороны Запада.

Заявление России об отправке С-300 в Сирию — в то же время ответ на слухи «после инцидента Асад не звонил Путину, Путин не принимал звонки от Асада». Предположения в этом ключе высказывала и израильская пресса. Решение об отправке С-300 в очередной раз подтверждает, что, хотя между Россией и Сирией существуют некоторые технические проблемы, принципиальных проблем нет.

Между тем обратим внимание на крайне важный момент: косвенно Россия передает С-300 Ирану и «Хезболле» , то есть «оси сопротивления». Конечно, Сирия сможет использовать эту систему только в координации с Россией. Но это важное, хотя и косвенное, следствие невозможно игнорировать.

При этом первым конкретным итогом самолетного инцидента с точки зрения России может быть обеспечение Путину широкого пространства для маневра против Нетаньяху, который много раз посещал Москву. С другой стороны, Россия может препятствовать вмешательству Израиля в сирийский процесс по причине Ирана или на других основаниях и сократить число своих конкурентов в Сирии до «полутора»: США и Турции.

И вот здесь следует обратить внимание на следующий аспект: риторику о том, что «главная проблема — восток от Евфрата», Эрдоган повторил и перед своей поездкой в Нью-Йорк. Если США будут «вяло» продолжать свою политику в курдском регионе, то эта риторика, видимо, останется только словами. Но если США склонят курдов к новой фазе и Турция сделает конкретные шаги против этого, тогда между Турцией и США может начаться более жесткий процесс. А Россия, которая устраняет своих конкурентов в Сирии одного за другим, в этой ситуации может ожидать исчезновения одного из двух своих конкурентов. Почему бы нет? Турция будет вынуждена еще больше приблизиться к России, поскольку, если победит она, то Россия и Дамаск окажутся в выгоде, а если победят США, то Турция крупно проиграет.

Также следует учитывать, что в этой ситуации Россия может начать новый процесс с США. Потому что «новая фаза» означает саботирование США переговоров курдов с Дамаском, и это может снова воспламенить в еще более ожесточенной форме войну, которая, как говорится, уже кончилась.

Итак, Россия после уничтожения ее самолета получает еще один плод своей стратегии, применяемой на протяжении сирийского кризиса в том числе в отношении Турции, а на этот раз против Израиля. Эта стратегия состоит в следующем: предоставить широкое, насколько это допустимо, пространство своим конкурентам и ждать золотой возможности.

Ни одно из этих достижений, конечно, не обошлось без издержек, но, значит, такого рода кризисы, потери приносят Путину и пользу.