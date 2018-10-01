Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-главы британской разведки MI6 Ричарда Дирлава о «помощи» Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Дирлав рассказал, что перед выборами президента России 2000 года к нему обратился старший офицер КГБ и попросил о помощи. Он якобы спросил, сможет ли премьер-министр Тони Блэр посетить оперу в Мариинском театре вместе с Путиным.
По словам Дирлава, в Лондоне долго обсуждали это приглашение и в итоге решили, что Блэр поедет. По мнению Дирлава, это позитивно повлияло на репутацию Путина.
«Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», — так Песков прокомментировали эту историю.
По словам представителя Кремля, эта информация оказалась новой для российских властей, но в остальном рассказ Дирлава — не повод для комментариев.
Дирлав возглавлял Секретную разведывательную службу МИД Великобритании (MI6) с 1999-го по 2004 год. Он заявил, что теперь сотрудники разведки сожалеют о «поддержке», оказанной российскому президенту.