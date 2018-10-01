Ещё
Кремль расказал о походе Путина и Блэра в театр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание

Песков прокомментировал слова экс-главы MI6 о походе Путина и Блэра в театр 

РИА Новости 59 минут назад
В Кремле не знали о том, что британская разведка MI6 дает разрешения своим премьерам на проведение каких-либо мероприятий, например на поход в театр с главами с других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-главы MI6 о походе президента РФ Владимира Путина и Тони Блэра в Мариинский театр в 2000 году.
>> В разведке Британии пожалели о помощи Путину
Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав рассказал о совместном походе в 2000 году президента России Владимира Путина и бывшего тогда премьер-министром Великобритании Тони Блэра в Мариинский театр. Он заявил, что во время президентской кампании 2000 года "один из высокопоставленных сотрудников спецслужб в Лондоне обратился к нему с просьбой о помощи со стороны MI6": сотрудник поинтересовался, захочет ли Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Путиным. По словам Дирлава, они долго обсуждали приглашение, но приняли его, после чего "сильно пожалели" о своем решении, так как этот случай существенно укрепил репутацию нового российского президента.
"Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", — ответил Песков на просьбу оценить заявление Дирлава.
Последние новости
Россию уже не спасти: ее погубили футболки "Люди второго сорта": в чем американский офицер обвинил солдат ВСУ Марина Хлебникова нашла бывшего мужа мертвым
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание143
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег117
Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым11
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ60
Горячая военнослужащая разделась для календаря18
Видео
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:42
Кремль расказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Украина
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
00:28
Иран нанес ракетные удары по Сирии
Армия В мире
00:28
Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
Армия
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:32
Звезду «Интернов» разыскивает полиция
Шоу-бизнес Происшествия
01:33
Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля
Политика
00:57
Британия отказалась выдавать России банкира
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение