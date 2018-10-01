«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег

Вера Ганзя ( Депутат Госдумы КПРФ ), ранее пожаловавшаяся на депутатскую зарплату, попросила направить собранные для нее деньги на благотворительность. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Ганзя заявила, что зарплата депутатов сейчас составляет примерно 380 тысяч рублей, но этих денег не хватает. Она отмечала, что у депутатов нет представительских расходов, поэтому, например, пылесосы в детдом ей приходится покупать на свою зарплату. В итоге от зарплаты не остаётся ничего, «одни долги по кредитной карте», пожаловалась она.

После этого Екатеринбургский благотворительный фонд «Человечек» открыл сбор средств для парламентария. К 1 октября для нее собрали 1633 рубля.

«Я буду очень признательна этому фонду. Пусть они собирают на радость какому-то детскому дому или детскому саду, или школе, или просто больному ребёнку», — заявила Ганзя.

Депутат отметила, что «достаточно большую» часть своей зарплаты она направляет именно на помощь сиротам и больным детям.

Ганзя входит в комитет Госдумы по бюджету и налогам.