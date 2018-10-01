Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля

Раскрыты тайны личной жизни «отравителя» Скрипаля

Женщина, назвавшая себя, университетской преподавательницей одного из подозреваемых Лондоном в преступлении, Александра Петрова , рассказала подробности о его жизни. По ее словам, россиянин снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников.

Женщина отметила, что давно живет в Германии. Она старше своего воспитанника всего на пять лет.

"Мы очень хорошо общались и даже подружились. Семья очень хорошая — мама, папа, брат-погодок. Отец у него военный, и переехали в наш город откуда-то с Севера… Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу узнала", — приводит слова педагога сайт "Комсомольская правда".

Оказалось, что преподавательнице хорошо известно, чем сейчас занимается Александр Петров. По ее словам, это сетевой маркетинг типа "Гербалайфа". "Почитайте в интернете про линейку продуктов здорового питания… Саша им занимается и распространяет в очень серьезных кругах", — отметила она.

Женщина сообщила, что Петров — человек, приближенный к элите общества. "ЗОЖ — это сейчас очень модно среди высокопоставленных людей", — поделилась она. К слову, цены на такое питание не маленькие. По словам вузовского педагога, одна такая банка стоит около ста евро, а для полного курса их необходимо несколько десятков.

Оказывается, Александр Петров с юности вел здоровый образ жизни, ходил в качалку. По словам преподавателя, над ним даже из-за этого немного посмеивались.

Как удалось выяснить журналистам, страна производства питания, которым занимается петров — то ли Франция, то ли Англия. Там есть официальные представительства бренда. А в США эти препараты отказались сертифицировать еще в 2015 году. В нашей стране эти порошки официально не продаются.