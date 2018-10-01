Что изменится для россиян с 1 октября?

Учет пенсионеров и «пакет Яровой»: что изменится 1 октября

С 1 октября в России изменятся правила регистрации брака, упростится регистрация юрлиц и появятся новые штрафы за нарушения при долевом строительстве. Об этом сообщают «Известия».

С сегодняшнего дня россияне смогут самостоятельно выбрать дату бракосочетания, подав соответствующее заявление не ранее чем за месяц до нее.

Также отныне чиновникам и застройщикам будут грозить штрафы в размере 15-30 тысяч и 50-200 тысяч рублей соответственно за не вовремя внесенную в Единую информационную систему жилищного строительства информацию о долевом строительстве.

Сегодня вступило в силу предписание для работодателей ежеквартально отчитываться о работающих на них пенсионерах — однако лишь о тех, что достигли возраста выхода на пенсию, но пенсионный статус еще не оформили.

С 1 октября вступает в силу очередной пункт так называемого «пакета Яровой». Теперь интернет-провайдеры обязаны хранить все сообщения пользователей в течение 30 дней.

В первый день октября наказание за нарушения требований безопасности на опасных производственных объектах, приведшие к особо крупному ущербу или тяжкому вреду здоровью, становится жестче — штраф до 400 тысяч либо в размере зарплаты пострадавшего за полтора года.

Наконец, с сегодняшнего дня юридическим лицам станет проще пройти процедуру государственной регистрации. Те, кто получил отказ из-за неверно оформленной заявки или предоставления не всех документов, получат три месяца, чтобы все исправить, не платя при этом госпошлину во второй раз.