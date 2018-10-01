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Британия отказалась выдавать России банкира
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Британия отказалась выдавать России банкира Илью Юрова 

BFM.RU + ещё 1 51 минуту назад
Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, объявленный Россией в международный розыск, останется в Великобритании. Магистратский суд Вестминстера счел преследование банкира политически мотивированным и, что его выдача российским властям станет нарушением прав человека.
Комментируя решение суда «Ведомостям», Юров заявил, что суд счел его преследование «политически мотивированным» из-за его связи с Михаилом Ходорковским. Ранее Юров работал в банке «Менатеп» Ходорковского.
В Великобританию бизнесмен уехал после того, как банк «Траст» был передан на санацию в декабре 2014 года. В России он обвиняется в растрате и присвоении средств. По версии следствия, Юров и несколько топ-менеджеров банка выводили активы «Траста» на счета офшоров на Кипре, после чего эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству банка. Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд рублей. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 года обнаружили многомиллиардную дыру в активах. МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство «Траста» подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств — $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.
Илья Юров был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог.
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