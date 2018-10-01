Британия отказалась выдавать России банкира Илью Юрова

Комментируя решение суда «Ведомостям» , Юров заявил, что суд счел его преследование «политически мотивированным» из-за его связи с Михаилом Ходорковским . Ранее Юров работал в банке «Менатеп» Ходорковского.

В Великобританию бизнесмен уехал после того, как банк «Траст» был передан на санацию в декабре 2014 года. В России он обвиняется в растрате и присвоении средств. По версии следствия, Юров и несколько топ-менеджеров банка выводили активы «Траста» на счета офшоров на Кипре, после чего эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству банка. Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд рублей. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 года обнаружили многомиллиардную дыру в активах. МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство «Траста» подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств — $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.

Илья Юров был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог.