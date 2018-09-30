Захарова предложила вариант «ребрендеринга» Солсбери

Захарова прокомментировала информацию СМИ о «ребрендеринге» Солсбери

Ранее газета Guardian сообщила, что власти Солсбери обратились к команде специалистов по "ребрендингу" с просьбой помочь в создании нового образа города, оказавшегося в центре мирового внимания из-за истории с отравлением Скрипалей. Ожидается, что специалисты попытаются создать новый образ города, который позволит изменить представления потенциальных туристов о Солсбери и преодолеть снижение туристического потока.

"Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити. А как бы вы помогли солсберецким с изменением образа? Референдум пока не предлагать — как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По данным Guardian, в совете графства Уилтшир отметили, что все оцепленные ранее заведения в центре Солсбери "были очищены и не представляют угрозы". Совет также надеется, что ряд мероприятий, в том числе продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие к городу и стимулируют поток туристов.

В марте в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает и не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал это предложение.