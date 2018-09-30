Ещё
Захарова предложила вариант «ребрендеринга» Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала информацию СМИ о «ребрендеринге» Солсбери 

РИА Новости 2 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о "ребрендеринге" британского Солсбери после истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее газета Guardian сообщила, что власти Солсбери обратились к команде специалистов по "ребрендингу" с просьбой помочь в создании нового образа города, оказавшегося в центре мирового внимания из-за истории с отравлением Скрипалей. Ожидается, что специалисты попытаются создать новый образ города, который позволит изменить представления потенциальных туристов о Солсбери и преодолеть снижение туристического потока.
"Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити. А как бы вы помогли солсберецким с изменением образа? Референдум пока не предлагать — как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По данным Guardian, в совете графства Уилтшир отметили, что все оцепленные ранее заведения в центре Солсбери "были очищены и не представляют угрозы". Совет также надеется, что ряд мероприятий, в том числе продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие к городу и стимулируют поток туристов.
В марте в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает и не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал это предложение.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами. Россия вновь призвала Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
Последние новости
Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией В Ираке застрелили бывшую "мисс Багдад"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американский офицер разнес украинских военных342
«Кто это сделал?»: Порошенко поблагодарил Путина689
Правый марш: националисты захватывают Европу10
«Борис Николаевич, мы вдвоем будем рулить этой страной»175
«Короче, отказ»: Почему Британия не пускает россиян251
Видео
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
03:00
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Образование Общество
01:01
«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы
Происшествия
00:49
Седокова испытала унижение на корпоративе
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Панин порадовал украинцев
Шоу-бизнес
00:34
«Беременная Бледанс налегает на апероль»
Шоу-бизнес
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:03
Путину подарят три винтажных самолета
Армия
01:04
Москву пытаются втянуть в косовский кризис
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение