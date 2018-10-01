Глава МИД Британии пригрозил ГРУ

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступил с угрозой в адрес ГРУ и пообещал, что Россия заплатит "слишком высокую цену" за вмешательство в дела Великобритании и пренебрежение международными правилами, передает Reuters.

Он подчеркнул, что британское руководство планирует "закрыть сеть ГРУ" в стране.

"Пока у власти в Великобритании находятся консерваторы, для Кремля есть простое послание: если вы будете вмешиваться в дела этой страны, если вы будете использовать химическое оружие, если вы не будете играть по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой", — заявил Хант.

Об этом министр сказал в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.

Ранее Хант уже предупреждал Россию о "высокой цене" за использование химоружия.