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Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
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Глава МИД Британии пригрозил ГРУ 

Газета.Ru + ещё 12 51 минуту назад
Фото: Reuters
Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступил с угрозой в адрес ГРУ и пообещал, что Россия заплатит "слишком высокую цену" за вмешательство в дела Великобритании и пренебрежение международными правилами, передает Reuters.
Он подчеркнул, что британское руководство планирует "закрыть сеть ГРУ" в стране.
"Пока у власти в Великобритании находятся консерваторы, для Кремля есть простое послание: если вы будете вмешиваться в дела этой страны, если вы будете использовать химическое оружие, если вы не будете играть по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой", — заявил Хант.
Об этом министр сказал в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.
Ранее Хант уже предупреждал Россию о "высокой цене" за использование химоружия.
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