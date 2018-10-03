Эрмитаж закрыли ради встречи Путина и Курца 

Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей в среду, 3 октября, из-за переговоров президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает РИА "Новости".
"Третьего октября 2018 года основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей. Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме", — сообщили в музее.
Отмечается, что Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций".
Ранее Кремль рассказал, что обсудят Путин и Курц в Петербурге.