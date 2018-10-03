Эрмитаж закрыли ради встречи Путина и Курца

"Третьего октября 2018 года основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей. Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме", — сообщили в музее.

Отмечается, что Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций".

Ранее Кремль рассказал, что обсудят Путин и Курц в Петербурге.