Зюганов пожаловался Путину на прокуратуру Хакасии

«Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», — заявил Зюганов.

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии больше всех кандидатов — 44,8% голосов. Однако в регионе должен пройти второй тур, потому что никто не смог преодолеть необходимый процент голосов избирателей (50%). Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.