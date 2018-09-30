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Кадыров обратился к главе МВД США
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Кадыров обратился к главе МВД США после слов о морской блокаде России 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал министру внутренних дел США Райану Зинке, заявившему о возможной морской блокаде России, не тратить время на бессодержательные речи.
Ранее Зинке заявил, что Соединенные Штаты при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает Washington Examiner.
"Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также высказал мнение, что заявление Зинке указывает на то, что министр "слабо знает Россию, ее историю, её способности и возможности".
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