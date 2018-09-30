«Это война». В РФ отреагировали на призыв к морской блокаде

«Мания величия»: в Москве ответили на заявление главы МВД США о возможности морской блокады России

Вашингтон в случае необходимости может ввести морскую блокаду России , заявил министр внутренних дел США Райан Зинке. По его словам, это один из способов противодействия энергетической политике Москвы на Ближнем Востоке. Чиновник добавил, что США намерены вытеснять Россию и Иран с энергетического рынка. В Госдуме Совете Федерации раскритиковали заявление Зинке, подчеркнув, что блокада РФ со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Собеседники RT отметили, что подобные угрозы звучат на фоне потери Вашингтоном влияния на Ближнем Востоке и одновременном укреплении позиций Москвы в регионе.

США в случае необходимости могут прибегнуть к морской блокаде России, чтобы воспрепятствовать её энергетической политике на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке во время отраслевого мероприятия в Питтсбурге , организованного НКО Consumer Energy Alliance («Союз потребителей энергии»).

«У Соединённых Штатов есть такая возможность — благодаря нашим ВМС гарантировать, что морские пути сообщения открыты, и, если нужно, ввести блокаду… чтобы гарантировать, что их энергоносители не поступают на рынок», — приводит слова Зинке Washington Examiner.

Издание отмечает, что в ходе своего выступления политик рассказал о преимуществе, которое Вашингтон получил перед Москвой и Тегераном благодаря применению метода гидроразрыва пласта (фрекинга). Этот способ добычи нефти и газа и последовавший за ним энергетический бум в США, по словам Зинке, снизил зависимость Соединённых Штатов от внешних игроков и превратил страну из крупного импортёра углеводородов в не менее значительного экспортёра.

Отметим, что в США министерство внутренних дел занимается не обеспечением правопорядка и безопасности, а вопросами землепользования, охраны природы и геологической разведки. При этом сам Райан Зинке до того, как ушёл в политику (до назначения главой МВД в 2017-м он был конгрессменом), 32 года прослужил в ВМС, а точнее — в подразделении специальных операций SEAL («морские котики»).

Выступая в Питтсбурге, Зинке заявил, что российская экономика всецело зависит от экспорта энергоресурсов и причина появления России на Ближнем Востоке связана именно с энергетическими проектами.

«Думаю, причина их присутствия на Ближнем Востоке в том, что они хотят быть влиятельным игроком на энергетическом рынке этого региона, каким они являются в Восточной Европе», — сказал министр.

При этом он добавил, что ситуация с Ираном очень похожа на описанный им расклад по России, и с точки зрения национальной безопасности США он видит два выхода из этого положения — военный и экономический. Зинке оговорился, что предпочёл бы избежать военного сценария развития событий.

Экономический же вариант действий как в отношении Ирана, так и в отношении России, по его мнению, заключается в оказании давления и вытеснении этих стран с энергетического рынка.

«Мы можем это сделать, поскольку… Соединённые Штаты — это крупнейший производитель нефти и газа», — заявил министр.

Отметим, что администрация Дональда Трампа выступает против реализации российских энергетических проектов, например, строительства «Северного потока — 2». Американская сторона утверждает, что этот газопровод якобы даст Москве рычаги давления на Европу и навредит энергетической безопасности Старого Света.

В качестве альтернативы поставкам российского трубопроводного газа Трамп предлагает европейцам нарастить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) для диверсификации энергоснабжения. Президент США и члены его администрации неоднократно говорили о возможности санкционного давления на участников проекта «Северный поток — 2».

Вместе с тем, как в России, так и Европе, прежде всего в Германии, последовательно отмечают, что строительство второй нитки «Северного потока» — это исключительно экономический проект. Участники строительства газопровода также критикуют воинственную риторику США, связывая её, в том числе, с недобросовестной конкуренцией на энергетическом рынке.

«Все силовые действия — это война»

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, в заявлениях американских чиновников, подобных сказанному Райаном Зинке, просматривается определённое ощущение вседозволенности, переходящее в манию величия.

«Он сказал про блокаду морских путей, он что, собирается заблокировать все выходы России в морские пространства?.. Не могу объяснить, почему такие заявления делают серьёзные люди. Мне кажется, что они не вполне адекватны», — отметил сенатор.

«Решил сделать такое заявление и сделал. Тем самым он демонстрирует, что Россия якобы по-прежнему является региональной или даже местечковой державой, которую такая великая страна, как США, может заблокировать… Думаю, что это очень некомпетентное заявление», — заявил Цеков.

Собеседник RT подчеркнул, что здесь необходимо понимать: разговоры о возможности блокады — это не просто санкционное давление. Подобные действия могут осуществляться исключительно силовым путём.

«Все силовые действия — это война. Он фактически заявляет о том, что они могут начать военные действия. Очень некомпетентное, дилетантское и странное заявление», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в настоящий момент США теряют свои позиции на Ближнем Востоке. Одни страны сворачивают сотрудничество с Вашингтоном, другие работают с ними под сильнейшим давлением. На этом фоне российские позиции в регионе усиливаются.

«Нам доверяют, нам верят, из-за чего наши позиции усиливаются на Ближнем Востоке. Но это отнюдь не связано с поставкой энергоресурсов, это абсолютная глупость. Да, возможно мы будем использовать дружеское отношение к нам для разработки новых нефтегазовых месторождений, но не за счёт того, что мы оказываем какое-то давление, а за счёт того, что мы очень надёжные партнёры. Весь мир уже начинает это понимать», — заявил Цеков.

«Действия США — это злость, которая основывается ещё и на абсолютном дилетантизме», — подытожил сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter заявил, что блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны.

«Иногда лучше жевать, чем говорить», — полагает Пушков.

«Конечно, у нас есть, чем ответить. И в плане военной силы тоже. Но это может привести к эскалации напряжённости между нашими странами, вплоть до каких-то локальных военных конфликтов, чего нам очень не хотелось бы. Поэтому, если исходить из соображений поддержания мира и безопасности, то, конечно, мы выступаем за диалог и за нормальное взаимопонимание, чтобы адекватно отвечать всем вызовам международной повестки дня», — отметил депутат.

Он также констатировал, что Соединённые Штаты заинтересованы в охлаждении отношений России с Европой для продвижения собственной повестки в Старом Свете. В частности, с этим связано противодействие Вашингтона проекту «Северный поток — 2», в котором прежде всего заинтересованы именно европейцы.