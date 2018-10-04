Россия обвинила США в очередной провокации

«Я хотела бы еще напомнить о тех утечках, которые были организованы в интернет-ресурсе BuzzFeed, а именно туда попала банковская информация российских дипломатов в США. Мы неоднократно предоставляли эти данные и указывали на недопустимость подобных историй американской стороне, ведь нет сомнений, что американские спецслужбы пошли на сознательную провокацию», — сказала Захарова.

«Мы так и не получили внятных объяснений госдепартамента , как такое могло произойти, привлечен ли кто-то к ответственности», — добавила она.

Материалы о банковских операциях посольства России в США и российских дипломатов были опубликованы на сайте BuzzFeed в августе этого года. Тогда МИД обвинил американские спецслужбы в сознательном сливе и нарушении международного законодательства.