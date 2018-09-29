В Крыму указали Порошенко на его место в политике

В Крыму ответили на заявление Порошенко о принятии резолюции ООН по полуострову

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что в документе Россия будет названа государством, которое «оккупирует украинскую территорию».

«Не думаю, что в Генассамблее ООН находятся люди, которые по своему интеллектуальному уровню и политической зрелости ниже, чем сам Порошенко. Поэтому, полагаю, такой резолюции не будет. Тем более, что Порошенко в последнее время, на мой взгляд, фактически растерял весь свой политической авторитет. И за счёт таких месседжей, которые украинский президент себе позволяет, думаю, он не станет выше», — сказал парламентарий.

Гемпель также добавил, что политическая деятельность Порошенко «подходит к концу», несмотря на его попытки остаться на политической арене.

Ранее Порошенко на форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» выразил уверенность в том, что резолюция ООН по Крыму будет принята.